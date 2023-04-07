Врач Жовтан рассказала, откуда берутся растяжки на коже и как с ними бороться

Дерматовенеролог Наталия Жовтан рассказала, как бороться с растяжками на теле.

Она посоветовала наносить специальные наружные средства на гормонозависимые зоны регулярно при появлении первых растяжек. Однако, по ее словам, есть и другие методы, которые проводят уже в медицинских организациях.

«При уже сформировавшихся полосах проводят лазерные шлифовки, инъекции коллагена, аппаратные методики», — приводит «Life.ru» слова Жовтан.

Как отмечает специалист, растяжки появляются не только у людей с избыточным весом.

«Стрии — это разрыв определенных слоев кожного покрова с постепенной самостоятельной регенерацией. Поэтому в активном периоде они выглядят ярко-фиолетовыми, но постепенно с течением времени они приобретают более спокойный цвет и становятся малозаметными и практически сливаются с кожей. На этом этапе пытаться их убрать уже поздно», — добавила она.