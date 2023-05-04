Врач Жовтан раскрыла целебные свойства пивных дрожжей

Дерматовенеролог Наталия Жовтан назвала пивные дрожжи источником множества витаминов.

По словам специалиста, в дрожжах содержатся витамины группы А, В, Е, D, сера, магний, фосфор, цинк, а также аминокислоты и жирные кислоты, необходимые для нормализации обменных процессов.

«Также пивные дрожжи усиливают ферментную активность работы системы пищеварения и могут способствовать активизации работы пищеварительной системы. В связи с этим биодоступность таких веществ выше в сравнении с синтетическими аналогами», — приводит «Life.ru» слова Жовтан.

Как отмечает врач, пивные дрожжи особенно полезны при лечении заболеваний кожи, волос и ногтей, а также для вегетарианцев, людей с ослабленным иммунитетом, заболеваниями ЖКТ и нарушением обмена веществ.