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Сегодня, 17:00

Врач Жовтан объяснила, как правильно ухаживать за кожей во время авиаперелета

Алина Савинова
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Дерматовенеролог Наталия Жовтан рассказала, что перед полетом следует нанести увлажняющую маску.

«Перед полетом обязательно увлажнить кожу, нанести увлажняющую маску. Это может быть в ночь перед перелетом. Позаботиться о том, чтобы с собой в салоне была небольшая тревел-косметичка. Нам не нужно много средств. Нужно, чтобы средства были эффективными. Конечно же, раскладывать в салоне самолета набор юного косметолога не стоит, но использовать очищающие средства можно в виде специальных салфеток для снятия макияжа или термальной, мицеллярной воды для снятия макияжа», — приводит «Life.ru» слова Жовтан.

Эксперт отметила, что очищать кожу надо ватными дисками, потом можно промокнуть салфеткой и нанести под глаза патчи.

Источник: https://life.ru/p/1574505
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