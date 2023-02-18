Врач Жиганов назвал привычки, от которых мужчине стоит отказаться при планировании ребенка

Уролог-андролог Сергей Жиганов рассказал, от каких привычек будущим отцам стоит отказаться.

«На сегодняшний день одним из самых распространенных врагов сперматогенеза является стресс. Постоянное напряжение и тревога негативно сказываются на гормональном фоне, что отражается на качестве спермы. Недостаток питательных веществ в рационе также может повредить мужскому здоровью, поэтому улучшить качество спермы можно, отказавшись от вредных привычек и несбалансированного питания.

Вместе с тем малоподвижный образ жизни провоцирует застойные явления в малом тазу, что может негативно сказываться на процессе созревания сперматозоидов. Также для мужского здоровья вредно электромагнитное излучение от смартфонов и компьютеров», — приводит «Life.ru» слова Жиганова.

Чтобы избежать неприятных последствий, специалист советует мужчинам проходить профилактическое обследование у уролога и регулярно сдавать спермограмму.