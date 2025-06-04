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Врач заявила, что неправильное чихание может привести к сердечной недостаточности
Здоровье

4 июня 2025, 19:30

1 мин.

Врач заявила, что неправильное чихание может привести к сердечной недостаточности

Мария Задорожная
Автор
Девушка чихает
Фото agrobacter, iStock

Врач-оториноларинголог, кандидат медицинских наук Ольга Чернова в беседе с «Москвой 24» заявила, что неправильное чихание может привести к ряду проблем со здоровьем. По ее словам, зажимание носа и рта во время чихания опасно. Это может травмировать горло, глаза и уши, а в некоторых случаях привести к сердечной недостаточности.

При зажимании носа и рта человек блокирует выход воздуха, что может грозить микроразрывами слизистой горла, першением и даже кровоизлиянием.

«Запертый воздух создает гидравлический удар в носоглотке. Из-за этого мелкие сосуды и слизистая оболочка растягиваются, а затем рвутся. Также при неправильном чихании страдают уши. Дело в том, что образовавшееся давление не выходит наружу, а перемещается по евстахиевой трубе и бьет в среднее ухо. Это травмирует барабанную перепонку, вплоть до разрыва, а также вызывает кровоизлияние или отек», — предупредила доктор.

Также во время чихания случается резкий скачок давления, который способен навредить глазам, так как проходит от носа к глазницам. В более опасных случаях запертый воздух может попасть в грудную клетку, сердце будет сдавливаться. Это нарушит кровообращение и может вызвать острую сердечную недостаточность. Кроме того, может пострадать пищеварительная система.

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