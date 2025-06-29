Стиль жизни
Врач заявил, что тату повышает риск рака кожи
29 июня, 19:05

Мария Задорожная
Автор
Процесс нанесения татуировки может увеличить риск развития рака кожи. Об этом сообщил в интервью «Газете.Ru» ассистент кафедры дерматовенерологии имени Скрипкина Института клинической медицины Пироговского Университета Алексей Силин.

По его словам, механические и термические повреждения кожи, приводящие к образованию рубцов, могут стать факторами, способствующими злокачественным процессам. При создании татуировок происходит повреждение кожного покрова, что также может увеличить вероятность появления злокачественных новообразований.

Однако рак кожи является относительно редким осложнением после нанесения татуировок. Гораздо чаще возникают аллергические реакции на пигменты, масла или заживляющие пленки. Они проявляются в виде контактного дерматита, анафилактических реакций или фотодерматита.

Инфекционные осложнения могут возникнуть при неправильном выполнении татуировки, например, если используются нестерильные материалы или не соблюдаются асептические и антисептические меры со стороны мастера.

Также риск повышается при недостаточном уходе за поврежденной кожей. После процедуры необходимо тщательно ухаживать за местом татуировки, использовать антибактериальные средства для очищения, такие как гели или мыло. Лучше избегать спиртовых препаратов, обрабатывать татуировку ранозаживляющим кремом на основе декспантенола и защищать ее повязкой от грязи и пыли во время прогулок и работы. На время заживления необходимо отложить посещение бани, сауны и бассейна и стараться не чесать и не срывать корки.

