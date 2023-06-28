Врач Юцмюц назвала 5 причин, почему SMAS-лифтинг может не дать ожидаемого эффекта

Дерматовенеролог Елена Юцмюц рассказала, почему SMAS-лифтинг может пойти не так.

Первой причиной она назвала отсутствие консультации. Специалист рекомендует отказаться от услуги, если врач в первый прием сразу ведет пациентку на процедуру. Кроме того, по словам Юцмюц, процедуру должен выполнять грамотный, думающий, ответственный доктор.

«Эффект может быть плохим, если специалист не имеет высокой квалификации, подтверждающейся дипломом о получении высшего образования в области косметологии и дерматологии, а также действующего сертификата, дающего право на осуществление медицинской деятельности. При записи к врачу лучше уточнить наличие данных документов и проверить их при посещении клиники», — приводит «Life.ru» слова Юцмюц.

Дерматовенеролог отмечает, что в частных арендованных кабинетах и небольших коммерческих клиниках больше риска применения несертифицированной аппаратуры. Также SMAS-лифтинг может не дать эффекта из-за неподходящего аппарата или из-за проведения процедуры на аппарате-подделке.