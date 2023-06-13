Врач Вахабова рассказала, как не заработать рак вместе с загаром

Врач-онколог Юлия Вахабова рассказала, что ультрафиолетовое излучение провоцирует рак кожи.

«Ультрафиолетовое излучение является одним из главных факторов, провоцирующих развитие меланомы — рака кожи. Меланома не входит в топ самых распространённых онкологических заболеваний в России, но в мире она занимает второе место по абсолютному приросту количества случаев среди злокачественных опухолей», — приводит «Life.ru» слова Вахабовой.

Специалист призвала избегать прямых солнечных лучей с 11 до 16 часов и пользоваться специальным защитным кремом.