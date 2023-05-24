Врач Тимощенко рассказала, почему тренд заклеивать рот на ночь опасен для жизни

Терапевт Анастасия Тимощенко объяснила, почему опасно для здоровья спать со склеенными губами.

Недавно модель Эшли Грэм рассказала, что на ночь заклеивает рот скотчем и порекомендовала этот способ своим подписчикам. По словам модели, так она стала спать крепче и спокойнее.

«Физиологичным дыханием, несомненно, является дыхание через нос, ведь именно при таком варианте дыхания воздух нагревается и очищается. Однако при заболеваниях лор-органов, повышенной сухости воздуха, а также при возникновении храпа происходит компенсаторный переход на дыхание ртом. Дыхание ртом, хоть и не является правильным, однако оно позволяет смягчать возникающую гипоксию при нарушении носового дыхания. Данная техника является опасной, ведь в случае нарушения носового дыхания во сне из-за отека и невозможности его компенсации дыханием через рот может возникать недостаточность кислорода», — приводит «Life.ru» слова Тимощенко.