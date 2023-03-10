Врач Тихомирова рассказала, почему стоит отказаться от пакетированных соков

Врач-терапевт Елена Тихомирова рассказала, что соки в пакетиках содержат огромное количество сахара и негативно влияют на здоровье.

«Если составлять рейтинг продуктов, снижающих качество и продолжительность жизни, туда смело можно внести соки. Все пакетированные соки, независимо от их стоимости или производителя, с наличием мякоти или без, в своем составе содержат огромное количество сахара. Никому не рекомендую их пить. Единственная категория граждан, которым можно пить соки без ограничений, — это люди, которые имеют очень высокий уровень физической нагрузки, и те люди, которых не волнует похудение», — приводит «Life.ru» слова Тихомировой.

По словам специалиста, в 100 граммах сока содержится от десяти до 15 граммов сахара. Выпивая за один раз от 300 до 500 граммов сока, человек потребляет суточную норму сахара.