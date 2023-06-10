Врач Терехова рассказала, как правильно мыть зелень

Гастроэнтеролог Татьяна Терехова рассказала, как правильно мыть зелень.

«Зелень — это, безусловно, полезный продукт, так как в своём составе она содержит витамины, клетчатку и антиоксиданты. В первую очередь употребление зелени полезно для нормальной работы желудочно-кишечного тракта», — приводит «Life.ru» слова Тереховой.

Как отмечает гастроэнтеролог, перед употреблением зелень недостаточно просто прополоскать под краном, так как в ней могут находиться различные жучки, гусеницы, а также их личинки. По словам врача, листья сначала надо подержать 15 минут в подсоленной или уксусной воде. Для этого в литр воды нужно добавить одну столовую ложку соли или уксуса. Затем пучок зелени необходимо тщательно промыть под проточной водой.