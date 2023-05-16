Врач Терехова назвала два простых способа глотать большие таблетки или капсулы

Врач-гастроэнтеролог Татьяна Терехова рассказала, как безболезненно проглотить таблетки нестандартных больших размеров.

«Первый способ легко и быстро проглотить таблетку — это, конечно, ее размельчить и, собственно говоря, запить большим количеством жидкости», — приводит Life.ru слова Тереховой.

Некоторые таблетки, по ее словам, могут растворяться в воде. Однако если лекарство выпускается в капсулах, которые нельзя раскрывать или растворять, тогда есть еще один способ приема.

«Капсулы или таблетки больших размеров кладем на корень языка и также запиваем большим количеством жидкости», — добавила медик.