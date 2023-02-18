Врач Соломатина назвала обязательные продукты в рационе, чтобы весеннее обострение прошло мимо

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты необходимо ввести в рацион, чтобы весеннее обострение вас не коснулось.

«Чтобы облегчить организму работу по добыванию нужного микроэлемента, следует запастись молочными белками, которые содержатся в кисломолочных продуктах. Творог особенно полезен благодаря метионину — он сжигает лишний жир и поддерживает правильную работу печени.

Также следует добавить в рацион мясо индейки, курицы, кролика и нежирную рыбу. А в качестве полезных гарниров выступят нут и фасоль. Необходимы компоненты, которые будут поддерживать нашу нервную систему: витамины группы В и фолиевая кислота. Восполнить их запасы можно из чечевицы и цельнозернового хлеба», — приводит «Life.ru» слова Соломатиной.

По словам врача, Омега-3 — это не только важная для организма кислота, но и профилактика весенней хандры. Она еще необходима для нормальной работы головного мозга и сердечно-сосудистой системы. Кроме того, чтобы восполнить и запастись на будущее, следует включить в рацион семечки и орехи, около 30-50 граммов в день.