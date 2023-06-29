Врач Сокол объяснила, почему сейчас снова популярны «простые советские» капельницы

Гастроэнтеролог Анна Сокол заявила, что практика капельниц по-прежнему распространена в дневных стационарах.

По словам специалиста, сегодня эта методика становится все более популярной, так как среди пациентов растет тренд на превенцию, антиэйдж и системный подход.

«Большинство из нас и наших пациентов живут в условиях дефицитарных состояний (дефицит белка, витамина D, железа, витаминов и микроэлементов). Далеко не всегда у наших пациентов есть возможность и желание восполнять дефициты перорально. Это долго, медленно и в ряде случаев малоэффективно. IV-терапия — один из самых современных, действенных и безопасных способов восполнения нехватки в организме микронутриентов — витаминов и минералов», — приводит «Life.ru» слова гастроэнтеролога.

Как отмечает врач, IV-терапия показана в следующих случаях: коррекция выявленного дефицита витаминов, минералов, микроэлементов; помощь организму при восстановлении после инфекционных заболеваний; дополнительная поддержка при различных хронических заболеваниях; состояние стресса и хронической усталости; поддержка при интоксикации; восстановление после операций.