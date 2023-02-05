Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 19:40

Врач Шабалина назвала семь шагов к здоровому образу жизни

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Врач-эндокринолог Анна Шабалина перечислила семь шагов, которые помогут стать более здоровым.

«Разнообразие активности благоприятно сказывается на настроении и помогает сбросить лишний вес. Для этого вовсе не обязательно записываться в тренажерный зал: можно сходить на танцы, провести день с семьей на скалодроме, покататься на лыжах или коньках.

Нужно включить овощи и зелень в каждый прием пищи. Контролировать размер порции можно с помощью метода тарелки или ладони. Качественный и продолжительный сон поможет избежать «заедания» плохого настроения. Спать нужно не менее семи-восьми часов. А чтобы быстро заснуть, нужно за два-три часа до отдыха убрать телефон, выключить телевизор, а также не пить кофеинсодержащие напитки и алкоголь.

Чтобы избежать соблазна, нужно избавиться от разных лакомств и заменить их свежими фруктами или ягодами. Есть нужно только в моменты голода. Спрашивайте себя: «А голоден ли я?» Дело в том, что люди часто переедают из-за негативных эмоций, усталости и «за компанию». Готовьте сами. Так будет легче отдавать предпочтение полезным продуктам и контролировать порции», — приводит «Life.ru» слова Шабалиной.

Ранее невролог Шарифов рассказал, как сохранить позвоночник здоровым.

Источник: https://life.ru/p/1556589
Здоровье
0
Читайте также
Федор Емельяненко закончил карьеру грустным поражением. Бейдер снова нокаутировал Последнего Императора
Щербакову не пригласили на церемонию награждения премии ISU. Анна точно не получит награду?
Шольц заявил о консенсусе с Зеленским по отказу от ударов по России из западного оружия
В МИДе ответили на слова Борреля о нежелании ЕС отправить военных на Украину
В Подольске мужчину избили за замечание и бросили умирать на дороге
Арестович предупредил о неприятностях для ВСУ в Донбассе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Невролог Шарифов рассказал, как сохранить позвоночник здоровым

Дерматолог рассказала, почему «английская» лучше обычной соли для ванн
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости