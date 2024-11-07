Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Врач развеяла популярный миф о витамине С
Здоровье

Сегодня, 18:25

1 мин.

Врач развеяла популярный миф о витамине С

Мария Задорожная
Автор
Апельсины и витамин С
Фото DebbiSmirnoff, iStock
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Врач общей практики Ирина Дворкина в беседе с «СЭ» отметила, что витамин С не является «витамином от простуды». По ее словам, он участвует в процессе формирования иммунной системы, но ожидать от него чудесных эффектов не стоит.

Как отметила доктор, регулярное употребление витамина C лишь в незначительной мере снижает риск заболевания простудой: всего на 8% у взрослых и на 14% у детей.

«А после появления симптомов вещество не оказывает влияния на продолжительность и тяжесть течения заболевания», — добавила Дворкина.

Врач подчеркнула, что витамин С важен для организма, но не больше, чем другие витамины.

Что такое вирус КВирус Коксаки: что это и&nbsp;симптомы&nbsp;&mdash; чем опасен и&nbsp;как защититься. Вирус Коксаки: что это, симптомы, чем опасен и как защититься
Польза и вред
Новости холдинга
Легендарного комментатора боев задержали в Махачкале
Bloomberg рассказало о возможных последствиях прекращения помощи США Украине
Дзюба хочет вернуться в сборную России. Карпину идея не нравится
Запад приучает Зеленского к мысли о поражении. И вот почему
Фигуристы Косторная и Куница пропустят два сезона
Пассажирка застрявшего в Японии лайнера рассказала о ситуации на борту

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Последние новости
17:05
Нутрициолог рассказала, чем опасен дефицит магния
6 ноя 15:15
Врач рассказал, чем опасен вирус Коксаки
4 ноя 19:05
Неврологи перечислили признаки приближающейся мигрени
4 ноя 12:35
Офтальмолог рассказала, как курение влияет на зрение
3 ноя 12:15
Исследование: «Оземпик» приводит к потери мышц, а не жира