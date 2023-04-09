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Сегодня, 15:29

Врач развеяла мифы о заболеваниях, передающихся половым путем

Ольга Стрельникова
Мария Филатова
Врач акушер-гинеколог
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Желейные мишки, сладкий поцелуй, жевательных конфеты
Фото Freepik/freepik

Врач-гинеколог Мария Филатова рассказала «СЭ», что о заболеваниях, передающихся половым путем, ходит множество мифов. «Распространяется так много ложной информации, неудивительно, что и заболеваемость тоже растет. Конечно, единственный способ быть на 100% уверенным, что вы не заразитесь такими ЗППП, как герпес, хламидиоз или ВИЧ — воздержание. Но если вы решите заняться сексом, вам нужно знать, что из слухов правда, а что нет», — предупредила врач.

Один из наиболее распространенных мифов, по словам Марии Филатовой, что заражаются только люди с низкой социальной ответственностью. «По факту, половым инфекциям нет дела до того, кто вы. Ими заражаются богатые и бедные, спортсмены и математики, генеральные директора и профессора. Даже тот, кто впервые занимается сексом, может заразиться ЗППП», — подчеркнула гинеколог.

Приверженцы следующего мифа убеждены, что если есть заболевания, передающиеся половым путем, это можно заметить. «Зачастую нет никаких признаков того, что человек инфицирован. До 70% ЗППП могут протекать бессимптомно. Обязательно пройдите тестирование перед тем, как начнете вести половую жизнь со своим партнером без использования барьерной контрацепции», — порекомендовала Мария Филатова.

Некоторые считают, что избежать заражения половыми инфекциями можно, если заниматься только оральным или анальным сексом. «Там, где есть секс, могут быть и ЗППП. Вирусы или бактерии попадают в организм даже через микроповреждения во рту и не только. Герпес и генитальные бородавки распространяются, в том числе, через кожный контакт с инфицированным участком или язвой», — предостерегла специалист.

Существует еще миф о том, что если переболеть половой инфекцией, то больше ей не заразишься. «Некоторыми ЗППП можно заразиться снова и не один раз. Другие остаются с вами на всю жизнь, например, герпес и ВИЧ», — пояснила Мария Филатова.

Завершает топ-5 мифов мнение о том, что если у одного из партнеров после обследования половая инфекция не обнаружилась, то другому партнеру сдавать анализы не нужно. «При контакте с инфицированным человеком заражение не происходит в 100% случаев. Возможно и такое, что у одного партнера есть ЗППП, а у другого — нет. Поэтому нужно проходить тестирование на половые инфекции вместе», — подытожила врач.

Ранее мы рассказывали о нетипичных признаках половых инфекций.

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Медицина
Советы и рекомендации
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