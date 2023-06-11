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Сегодня, 17:30

Врач развеяла миф о тополином пухе

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Девушка в офисе с открытыми окнами с аллергией.
Фото Freepik/drazenzigic

Врач иммунолог-аллерголог Наталья Перова рассказала «СЭ», что тополиный пух, на который многие аллергики привыкли списывать свои недомогания, на самом деле, гипоаллергенен. «Это действительно так. Тополиный пух не содержит сам по себе аллергенов. Он только собирает их и разносит. Сам он может вызывать разве что механическое раздражение слизистых», — пояснила специалист. По ее словам, тополиный пух может переносить абсолютно любые аллергены: частички плесени, эпидермиса и шерсти животных, пыльцу других растений.

Как отметила Наталья Перова, основную опасность пух представляет в сухую солнечную погоду. Тогда он активно переносит аллергены и может механически раздражать слизистые. «После дождя пух прибивается к земле и не несет никакой опасности. В остальное время на улице от него помогут защититься солнечные очки и медицинская маска. Сейчас особенно активен тополиный пух на северо-востоке, северо-западе и юго-западе столицы, а также в Зеленограде», — предупредила врач.

Ранее мы рассказывали, при каких признаках аллергии нужно обратиться к врачу.

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