Врач развеял популярные мифы о новорожденных

В беседе с kp.ru врач Алексей Раншаков заявил, что некоторые советы от родственников и знакомых по поводу воспитания ребенка могут быть вредны для малыша.

«Раньше детей кутали, потому что температура была не постоянной — печь остыла и наполз холод. Но сейчас, при центральном отоплении, когда зимой и летом в квартирах комфортная температура, никаких сквозняков сквозь пластиковые окна, кутать ребенка точно не надо! Иначе он будет потеть, капризничать, много плакать и хуже писать», — объяснил врач.

Также доктор развеял миф о «монетке на пупке» и «манипуляциях» младенца. По его словам, пупочная грыжа — нормальное и безопасное явление. А плач — это единственный способ попросить маму о помощи, а не попытка ею управлять.

Также Раншаков добавил, что нет достоверных научных данных, которые подтверждают, что массаж ускоряет развитие младенцев. Поэтому мамам достаточно гладить и обнимать малышей.