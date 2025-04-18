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Врач рассказала, зачем поддерживать физическую активность во время праздников
Здоровье

Сегодня, 17:10

2 мин.

Врач рассказала, зачем поддерживать физическую активность во время праздников

Мария Задорожная
Автор, фитнес-тренер
Екатерина Сидоренко
Массажист и эксперт по суставной гимнастике
Пара на пробежке
Фото Drazen Zigic, iStock
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Врач, эксперт по массажу и оздоровительной гимнастике Екатерина Сидоренко в эксклюзивной беседе с «СЭ» рассказала, зачем поддерживать физическую активность во время праздников.

По ее словам, во время празднования Пасхи и майских торжеств оказывается сильнейшая нагрузка на организм, особенно на пищеварительную систему. Кто-то заканчивает пост и резко переходит к тяжелой пище, а кто-то к шашлыку добавляет спиртные напитки. Все это может привести не только к перееданию, и как следствие, набору веса, но и нежелательным реакциям со стороны ЖКТ: гастриты, панкреатиты, вздутия, рвота и прочее. Поэтому врач советует соблюдать режим, держать баланс между потреблением калорий и физической активностью.

«Баланс между потреблением калорий и физической активностью — важный аспект поддержания здоровья. Пасхальные и майские лакомства могут увеличить количество потребляемых углеводов и жиров, что может негативно сказаться на фигуре и самочувствии. Поэтому стоит заранее продумать, как вы будете активны в дни праздников», — сказала Сидоренко.

Она подчеркнула, что не стоит воспринимать спорт как обязанность, он должен входить в часть повседневной рутины. Регулярные тренировки помогают сжигать калории и поддерживать общее состояние организма.

«Выделяйте время для физических нагрузок так же, как планируете праздничный обед. Это может быть утренняя зарядка, прогулка или занятия в спортзале», — отметила Екатерина.

После угощений полезно заняться активностью, которая поможет организму переработать пищу. Эксперт предлагает следующие варианты:

  • Прогулка на свежем воздухе — легкая ходьба улучшает пищеварение.

  • Легкие кардионагрузки — бег на месте или скакалка ускоряют обмен веществ.

  • Суставная гимнастика — упражнения для суставов помогают снять напряжение.

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