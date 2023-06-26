Врач рассказала, в каких случаях беременным категорически запрещены путешествия самолетом

Врач Виктория Фисюк заявила, что авиаперелеты лучше планировать на второй триместр беременности.

«Полеты на самолетах во время беременности противопоказаны при угрозе прерывания беременности, наличии каких-либо патологий, многоплодной беременности и при сроке более 35-36 недель. В первом триместре (с 1-й по 13-ю неделю) закладываются системы органов плода, формируется плацента, поэтому в данный период не рекомендуется планировать путешествие. В третьем триместре (с 28-й по 40-ю неделю) тоже не стоит летать. Нехватка кислорода во время нахождения в самолете, перепады давления, которые возникают в момент взлета и приземления, воздействие радиации значительного влияния на плод не оказывают, но нужно иметь в виду, что эти факторы повышают риск преждевременных родов», — приводит слова Фисюк Life.ru.