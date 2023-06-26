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Сегодня, 22:00

Врач рассказала, в каких случаях беременным категорически запрещены путешествия самолетом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Врач Виктория Фисюк заявила, что авиаперелеты лучше планировать на второй триместр беременности.

«Полеты на самолетах во время беременности противопоказаны при угрозе прерывания беременности, наличии каких-либо патологий, многоплодной беременности и при сроке более 35-36 недель. В первом триместре (с 1-й по 13-ю неделю) закладываются системы органов плода, формируется плацента, поэтому в данный период не рекомендуется планировать путешествие. В третьем триместре (с 28-й по 40-ю неделю) тоже не стоит летать. Нехватка кислорода во время нахождения в самолете, перепады давления, которые возникают в момент взлета и приземления, воздействие радиации значительного влияния на плод не оказывают, но нужно иметь в виду, что эти факторы повышают риск преждевременных родов», — приводит слова Фисюк Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1589403
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