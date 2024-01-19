Врач рассказала, сколько нужно спать, чтобы быть продуктивным

В среднем взрослому человеку необходимо спать около 7-9 часов в сутки. Однако для качественного сна важна не только его продолжительность, считает врач Анна Зорина. Эксклюзивно для «СЭ» эксперт рассказала о нехитрых правилах, которые помогут вам выспаться.

«Для начала выработайте себе четкий режим — ложитесь в постель в одно и то же время. Желательно не позднее 22.00-23.00», — сказала доктор.

Чтобы избежать сложностей с засыпанием, Зорина советует расслабиться. Оставить решение сложных вопросов на завтра, не слушать громкую музыку, не играть в компьютерные игры, не смотреть телевизор и не сидеть в смартфоне хотя бы за пару часов до сна. Лучше в это время прогуляться на свежем воздухе или принять расслабляющую теплую ванну с эфирными маслами.

Также врач отметила, что последний прием пищи должен проводиться за 2-3 часа до сна. При этом на ночь лучше не есть жирные, острые, жареные блюда и отдать предпочтение овощам, кисломолочным продуктам, овсяным хлопьям или сухофруктам. Кофе надо выпивать за 6-8 часов до сна.

«Немаловажную роль играет и то, на чем мы спим. Чрезмерно воздушная постель приводит к нарушениям кровообращения спинного мозга, защемлению нервных окончаний. Подбирать степень жесткости матраца необходимо исходя из особенностей комплекции человека. Идеальный матрас должен упираться во все изгибы тела, не оставляя просветов. Подушку используйте не очень высокую, ее наполнитель должен сохранять форму головы», — рассказала эксперт.

Зорина рекомендует спать в темноте. Поскольку только тогда мозг вырабатывает гормон сна — мелатонин. Кроме того, в комнате должна быть хорошая влажность (не менее 50%) и температура не выше 20 градусов.