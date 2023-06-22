Врач рассказала, с помощью какой процедуры перестать обливаться потом в жару

Косметолог Анастасия Савина заявила, что к повышенной потливости может привести хронический стресс.

«К повышенной потливости может приводить не только жара, но и хронический стресс, лишний вес и одежда из синтетических тканей. Также обильное потоотделение может быть связано с некоторыми заболеваниями: гормональными нарушениями, заболеваниями нервной системы и инфекционными болезнями. В косметологии корректируется именно локальный гипергидроз с помощью инъекций ботулотоксина. Сейчас этот метод является самым эффективным, доступным и безопасным. Важно проводить процедуру у врача-косметолога — и обязательно сертифицированными препаратами. Инъекции ботулотоксина могут привести к заметному снижению потоотделения уже после первой процедуры. Оценивать эффективность этого метода следует через две недели, так как для полного проявления действия этой процедуры может потребоваться некоторое время. Эффект может длиться до полугода в зависимости от количества дозы и индивидуальных особенностей», — приводит слова Савиной Life.ru.