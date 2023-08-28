Врач рассказала, почему не стоит наращивать ресницы

26 августа врач московской ГКБ №52 Анна Русановская в эфире радио «Говорит Москва» рассказала, чем опасно наращивание ресниц. По ее словам, возникает риск развития кератита — воспаления роговицы глаза. Это возможно, если во время процедуры повреждается эпителий (поверхность кожи) или если у человека есть аллергия на клей.

Кроме того, Анна Русановская отметила, что наращивание ресниц может привести к конъюнктивиту. В любом из этих случаев следует обратиться к офтальмологу.

Ранее, 4 мая, врач-косметолог, трихолог Елена Богатова рассказала, как сделать натуральные ресницы гуще и пышнее.