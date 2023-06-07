Врач рассказала, почему баня или сауна полезна во время менструации

Врач гинеколог-эндокринолог Мария Филатова рассказала «СЭ», почему баня или сауна полезна во время менструации. «В период менструации можно принимать теплый душ — это отличный способ расслабиться и облегчить менструальную боль. И даже можно ходить в баню или сауну. Научного обоснования для распространенного мнения, что это вредно, — нет», — заявила специалист.

По ее словам, при посещении сауны или бани расширяются сосуды, расслабляются мышцы и усиливается кровоток во всем теле, из-за чего могут уменьшиться боли. «Если у женщины нет патологического кровотечения, то увеличение кровопотери будет незначительным», — пояснила гинеколог.

При посещении бани или сауны в период менструации Мария Филатова порекомендовала выбирать менее горячие температуры — менее +70°С. Также важно употреблять большое количество питьевой воды, чтобы компенсировать потерю жидкости.

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