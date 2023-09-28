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Сегодня, 18:00

Врач рассказала, от какой температуры тела можно умереть

Галина Глазко
редактор интернет отдела
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Фото istockphoto.com/demaerre

Врач-терапевт Галина Аксенова рассказала, какая температура тела считается опасной для человека. По словам специалиста, у каждого будет своя температура тела, но нормой принято считать от 36,0 до 37,0 градусов.

«У детей обычно нормальная температура тела несколько выше, чем у взрослых. Опасным для жизни является повышение температуры выше 42 градусов, когда уже начинают разрушаться собственные белки организма. При температуре 40-42 происходит тепловой удар, сопровождаемый сбоем в работе центральной нервной системы и всех органов в целом», — приводит слова эксперта aif.ru.

Также специалист отмечает, что пациентам с болезнями печени и сердечно-сосудистой системы смертельно опасной будет температура выше 38,5.

Ранее врачи назвали симптомы развивающегося боррелиоза.

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Медицина
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