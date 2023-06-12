Врач рассказала об одной из самых распространенных фобий в мире

Главврач Маммологического центра L7 Фатима Тамаева рассказала «СЭ», что такое канцерофобия. «Навязчивый, иррациональный и патологический страх заболеть онкологией называется канцерофобией. Она одна из самых распространенных фобий в мире. Сильный страх обусловлен укоренившимся мнением о том, что рак — тяжелое, в редких случаях излечимое заболевание, которое сопровождается длительным мучительным лечением и обязательно заканчивается летальным исходом», — пояснила специалист.

Канцерофобия появляется из-за множества факторов, например, в связи с эмоциональным потрясением после потери близкого человека, который был болен раком. «На фоне канцерофобии у многих людей развиваются серьезные неврозы. Они выражаются в частом чтении медицинских статей о симптомах рака, самодиагностике и выявлении у себя клинических проявлений любого типа онкологии, появлении навязчивых мыслей и зацикленности на теме злокачественных опухолей, а также регулярном мониторинге состояния здоровья», — отметила Фатима Тамаева. Развитию фобии способствуют определенные особенности личности, а именно: повышенная внушаемость и ипохондрический склад характера. Но нередко канцерофобия напрямую связана с недостаточной информированностью людей об онкологии.

Фатима Тамаева подчеркнула, что в некоторых случаях канцерофобия все же помогает предотвратить опасные последствия. «Забота о собственном здоровье — главная задача любого человека. Необходимо регулярно проходить профилактические обследования, даже если нет никаких симптомов, но не стоит зацикливаться на этом. Также важно знать признаки злокачественных новообразований и обращать внимание на появление первых проявлений — любая онкология в 95% случаев полностью излечима на первых стадиях. Здоровый и активный образ жизни, а также своевременные обследования у квалифицированных специалистов — лучший способ защиты своего здоровья» — резюмировала главврач.

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