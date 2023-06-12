Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Игры
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 12:15

Врач рассказала об одной из самых распространенных фобий в мире

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Врач и пациент.
Фото Freepik/senivpetro

Главврач Маммологического центра L7 Фатима Тамаева рассказала «СЭ», что такое канцерофобия. «Навязчивый, иррациональный и патологический страх заболеть онкологией называется канцерофобией. Она одна из самых распространенных фобий в мире. Сильный страх обусловлен укоренившимся мнением о том, что рак — тяжелое, в редких случаях излечимое заболевание, которое сопровождается длительным мучительным лечением и обязательно заканчивается летальным исходом», — пояснила специалист.

Канцерофобия появляется из-за множества факторов, например, в связи с эмоциональным потрясением после потери близкого человека, который был болен раком. «На фоне канцерофобии у многих людей развиваются серьезные неврозы. Они выражаются в частом чтении медицинских статей о симптомах рака, самодиагностике и выявлении у себя клинических проявлений любого типа онкологии, появлении навязчивых мыслей и зацикленности на теме злокачественных опухолей, а также регулярном мониторинге состояния здоровья», — отметила Фатима Тамаева. Развитию фобии способствуют определенные особенности личности, а именно: повышенная внушаемость и ипохондрический склад характера. Но нередко канцерофобия напрямую связана с недостаточной информированностью людей об онкологии.

Фатима Тамаева подчеркнула, что в некоторых случаях канцерофобия все же помогает предотвратить опасные последствия. «Забота о собственном здоровье — главная задача любого человека. Необходимо регулярно проходить профилактические обследования, даже если нет никаких симптомов, но не стоит зацикливаться на этом. Также важно знать признаки злокачественных новообразований и обращать внимание на появление первых проявлений — любая онкология в 95% случаев полностью излечима на первых стадиях. Здоровый и активный образ жизни, а также своевременные обследования у квалифицированных специалистов — лучший способ защиты своего здоровья» — резюмировала главврач.

Ранее мы рассказывали о научно подтвержденных факторах, которые увеличивают риск развития рака.

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Медицина
Польза и вред
Психология
0
Читайте также
Сапер ВС РФ отметил недостаток подготовки боевиков ВСУ
Появилось видео последствий падения БПЛА в Калужской области
МЧС спасло более 1,7 тыс. человек после прорыва дамбы на Каховской ГЭС
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Вернулся из Канады за большой зарплатой
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Иван Федотов — старший матрос
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Что теперь будет с Ничушкиным?
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор, чемпионат Испании
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Голдобин — в «Спартаке», Окулов остается в ЦСКА
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
Легендарный штаб «Спартака», Жафяров — в «Ак Барсе»
СКА расстался с бомбардирами
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
В КХЛ снова новые правила
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нутрициолог назвала три продукта, которые заметно улучшат состояние кожи
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости