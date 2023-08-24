Врач рассказала, о чем может свидетельствовать запах пота и дыхания

24 августа на портале MedikForum семейный врач Татьяна Захарова рассказала, о чем может свидетельствовать запах пота и дыхания. По ее словам, запах ацетона изо рта может указывать на диабет, аммиака — на наличие проблем с почками, тухлых яиц и чеснока — на неполадки в печени. Иногда причина неприятного запаха изо рта в скоплении бактерий, возникшем из-за остатков пищи.

Что касается запаха пота, он может измениться из-за гормональных перестроек в разном возрасте, из-за лекарств, из-за инфекций пазух или носовых полипов. Ощущение неприятного запаха в носу, когда на самом деле его нет, относят к раннему симптому болезни Паркинсона. «Суть в том, что любые стойкие симптомы должны требовать дальнейшего медицинского вмешательства», — заключила Татьяна Захарова.

Ранее, 16 марта, специалист по модификации образа жизни и немедикаментозному оздоровлению Георгий Суренян рассказал СЭ, откуда берется неприятный запах пота.