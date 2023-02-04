Врач рассказала, насколько вероятно выздоровление от онкологических заболеваний

Заведующая отделением амбулаторной онкологии клиники академика Ройтберга Елена Жукова эксклюзивно для «СЭ» рассказала о том, что делать, если поставлен диагноз рак. «Если вам поставили страшный диагноз — онкология, то знайте, что при современном уровне развития медицины рак — больше не приговор. Сегодня риск умереть от рака не выше, чем от других заболеваний. Поэтому необходимо настроиться и узнать у врача о том, какой у вас процент ремиссии», — пояснила онколог.

Под ремиссией понимается остановка заболевания. При соблюдении всех рекомендаций, шансы на это очень высоки, особенно при начальной стадии рака. «Чем раньше пациент обратился к врачу, тем раньше будет обнаружена злокачественная опухоль, тем эффективнее будет лечение, и тем продолжительнее будет ремиссия, вплоть до полного выздоровления», — обнадежила Елена Жукова.

Человек, который входит в ремиссию онкологического заболевания, должен остерегаться вирусных инфекций и простудных заболеваний, а также гормональных сбоев. В последнем случае важно не набирать избыточную массу тела. В этом помогут активные физические занятия (плавание бег, скандинавская ходьба, йога, пилатес) и здоровый образ жизни. Они не просто увеличат время ремиссии, но и значительно улучшат внешний вид, цвет лица, фигуру и даже настроение. Также необходимо проходить профилактические диспансеризации и чекапы, которые подбирают индивидуально.

В основе всего, по словам онколога, лежит правильное питание, состоящее из продуктов не калорийных и легко усвояемых, с большим количеством клетчатки и витаминов. «Это, прежде всего — фрукты и овощи, например, такие, как: авокадо, шпинат, клубника (если на нее нет аллергии), зеленые яблоки и овсяные хлопья. Такие продукты должны быть в рационе каждого человека», — резюмировала врач. Обратить внимание стоит не только на питание, но и на распорядок дня, а также профилактические меры.