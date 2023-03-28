Врач рассказала, можно ли пользоваться мылом для интимной гигиены

Заведующая женской консультацией Виктория Ловцева рассказала «СЭ», что пользоваться обычным мылом для интимной гигиены можно, но редко. «В XXI веке возникла новая эпидемия: эпидемия зуда вульвы или наружных половых органов. Это связано с тем, что мы стали использовать очень много средств для мытья. Наша кожа не нуждается в таком количестве мыла. Особенно кожа промежности», — подчеркнула специалист. По ее словам, лучшим средством для интимной гигиены будет обычная вода, как для женщин, так и для мужчин. Главное, это регулярный туалет наружных половых органов 2 раза в день.

Также Виктория Ловцева отметила, что во влагалище женщины присутствует слабокислая среда, в которой живут хорошие бактерии — они борются с плохими микробами. «В интимной зоне — тоже своя микросреда, которая самоочищается. Любое мыло — это щелочь! Щелочь нейтрализует кислоту, а вместе с ней мыло уничтожает хорошие бактерии и лишает нас естественной защиты», — пояснила гинеколог. Если использовать мыло редко, то организм восстанавливается. При этом, чем меньше щелочи, тем лучше для нашей кожи. Однако этот показатель снижает моющие свойства средств гигиены — тогда смысл в их применении теряется. «Если хотите купить что-то особенное, то нужно выбирать средства с рН, близким к кислому. рН ниже 7 — это кислая среда. Чем меньше отдушек и добавок в мыле — тем лучше. Нейтральное мыло без запаха — идеальный вариант для нашей кожи», — подытожила заведующая женской консультацией.

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