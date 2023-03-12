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Сегодня, 19:45

Врач рассказала, может ли пластика груди стать причиной рака

Ольга Стрельникова
Елена Жукова
Врач-онколог
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Импланты.
Фото Freepik/nensuria

Руководитель Маммологического центра клиники академика Ройтберга врач-онколог, хирург Елена Жукова рассказала «СЭ», что в настоящее время нет доказательств того, что пластика груди может вызывать рак. Тем не менее, у многих женщин все равно остаются вопросы на этот счет. «Подавляющее большинство исследований показали, что грудные имплантаты не вызывают никаких серьезных заболеваний, включая рак. Однако в последние годы возникли опасения по поводу определенного типа имплантата из-за его возможной связи с лимфомой BIA-ALCL», — заявила специалист.

Согласно отчету FDA, опубликованному в 2016 году, люди с грудными имплантатами имеют небольшой риск развития анапластической крупноклеточной лимфомы, связанной с грудными имплантатами, или BIA-ALCL. Эта новость заставила многих женщин, перенесших операцию груди, беспокоиться о своем здоровье. «В некотором смысле косметическая хирургия может быть более сложной, чем большинство стандартных операций. Поэтому перед любым хирургическим вмешательством и после операции важно проходить обследование», — порекомендовала Елена Жукова. По ее словам, наиболее предпочтительна сцинтиграфия молочных желез — метод, который удалось разработать благодаря достижениям современной ядерной медицины. «Сцинтиграфия позволяет выявить патологии груди на ранних стадиях, определить локализацию первичного новообразования, найти метастазы», — резюмировала врач.

Ранее мы рассказывали, почему девушки уменьшают грудь.

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