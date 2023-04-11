Врач рассказала, могут ли оральные контрацептивы отсрочить наступление менопаузы

Врач гинеколог-эндокринолог Мария Филатова рассказала «СЭ», может ли прием оральных контрацептивов сохранить яйцеклетки и отсрочить наступление менопаузы. «Фолликулы в яичниках имеют две фазы роста: гормононезависимую и гормонозависимую. Гормональные контрацептивы влияют только на последнюю, а гормононезависимая стадия «тикает» в своем ритме. Поэтому повлиять на количество яйцеклеток и наступление менопаузы они не могут», — заявила эксперт.

Как объяснила Мария Филатова, гормональные контрацептивы содержат аналоги женских половых гормонов эстрогена и прогестерона, контролирующих рост и созревание яйцеклетки. Когда женщина их принимает, эти процессы прекращаются. Логично, что если яйцеклетки не созревают, то они и не тратятся. Но на деле не все так просто. «У каждой женщины свои биологические часы. Один из важнейших факторов — генетика. Как правило, возраст наступления менопаузы совпадает с возрастом менопаузы матери. Средств, продляющих работу яичников, к сожалению до сих пор не существует. Раннему наступлению менопаузы также способствует курение, стрессы, аутоиммунные заболевания, ожирение или, наоборот, дефицит массы тела», — резюмировала врач.

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