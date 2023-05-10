Врач рассказала, кому помогут пивные ополаскивания для волос, а кому стоит от них воздержаться

Врач-терапевт, косметолог Кристина Радина рассказала о пользе пивных ополаскиваний для волос, а также сообщила, кому такой вид ухода не подойдет.

По словам медика, в пиве содержатся витамины группы B и никотиновая кислота, которые положительно влияют на волосы, придают им блеск и делают более шелковистыми.

«Нужно понимать, что с пивными ополаскиваниями нужно быть очень аккуратным, например, если у вас светлые волосы, если у вас красивый блонд из салона, ни в коем случае не используйте это, потому что пивное ополаскивание может изменить цвет волос», — цитирует Life.ru Радину.

По мнению врача, пивные ополаскивания — это внешний уход, который может немного улучшить визуальную составляющую волоса, но на рост точно не повлияет. При этом роль при выборе ухода также играет и состояние шевелюры: например, ломким и безжизненным волосам обычное ополаскивание не поможет. В этом случае нужно пропить витаминный комплекс, пройти обследование у трихолога и, возможно, сделать курс мезотерапии.