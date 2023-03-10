Врач рассказала, кому может быть противопоказано лечение пиявками

Врач-аллерголог, иммунолог, гирудотерапевт Наталья Перова рассказала «СЭ», что лечение пиявками безопасно, но в некоторых случаях бывают побочные эффекты. «После гирудотерапии возможно повышение давления, появление синяков и болезненных ощущений на месте укуса. Также может временно снизиться уровень железа в крови. Соответственно, людям с анемией гирудотерапия противопоказана», — пояснила специалист.

Также, по словам Натальи Перовой, от лечения пиявками следует отказаться беременным, страдающим заболеваниями крови (гемофилия, анемия, геморрагический диатез и прочие), людям с низким артериальным давлением, туберкулезом и истощением. Гирудотерапия противопоказана при индивидуальной непереносимости компонентов слюны пиявок, а также после операций на мозге и позвоночнике.

Чем полезна гирудотерапия и к кому за ней обратиться, читайте в полной версии материала в «СЭ».