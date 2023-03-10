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Сегодня, 19:35

Врач рассказала, кому может быть противопоказано лечение пиявками

Ольга Стрельникова
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На приеме у специалиста.
Фото Freepik/freepik

Врач-аллерголог, иммунолог, гирудотерапевт Наталья Перова рассказала «СЭ», что лечение пиявками безопасно, но в некоторых случаях бывают побочные эффекты. «После гирудотерапии возможно повышение давления, появление синяков и болезненных ощущений на месте укуса. Также может временно снизиться уровень железа в крови. Соответственно, людям с анемией гирудотерапия противопоказана», — пояснила специалист.

Также, по словам Натальи Перовой, от лечения пиявками следует отказаться беременным, страдающим заболеваниями крови (гемофилия, анемия, геморрагический диатез и прочие), людям с низким артериальным давлением, туберкулезом и истощением. Гирудотерапия противопоказана при индивидуальной непереносимости компонентов слюны пиявок, а также после операций на мозге и позвоночнике.

Чем полезна гирудотерапия и к кому за ней обратиться, читайте в полной версии материала в «СЭ».

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