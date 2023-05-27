Врач рассказала, когда можно открывать купальный сезон

Врач-дерматовенеролог Елена Богатова рассказала «СЭ», когда можно открывать купальный сезон. «Открытие купального сезона зависит от различных факторов, включая климатические условия, местоположение, местные правила и регуляции. Обычно купальный сезон открывается весной или ранним летом, когда температура воздуха и воды достаточно комфортная для плавания», — пояснила специалист.

Как отметила Елена Богатова, температура воды, при которой люди могут комфортно купаться, субъективна и может варьироваться в зависимости от предпочтений каждого. Однако в большинстве случаев это 20-25°C. Многое значит и температура воздуха. «Во многих странах купальный сезон открывается, когда среднесуточная температура воздуха достигает 20°C или выше. Однако это может различаться в зависимости от региона и местных условий», — подчеркнула эксперт.

В завершение Елена Богатова порекомендовала учитывать вопрос безопасности и соблюдать правила купания, установленные местными властями или пляжными организациями. «Планируя посетить пляж или открыть купальный сезон, обращайте внимание на погоду, предупреждения о морских течениях, ограничения по времени, специальные знаки безопасности, наличие спасателей и спасательного оборудования в месте отдыха, а также другие факторы, которые могут повлиять на безопасность и комфортности вашего пребывания на пляже», — резюмировала врач.

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