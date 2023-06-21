Врач рассказала, когда и как часто нужно сдавать общий анализ крови
Врач-иммунолог Наталья Перова рассказала «СЭ», когда и как часто нужно сдавать общий анализ крови. «Общий анализ крови может рассказать о многом. Например, есть ли в организме воспалительные процессы, паразиты или аллергии. Он также выявит дефициты витаминов и наличие анемии», — пояснила специалист.
По словам Натальи Перовой, сдавать общий анализ крови нужно ежегодно при диспансеризации, при любом заболевании, а также перед госпитализацией в медицинское учреждение. «Детям общий анализ крови обязателен перед вакцинацией», — подытожила врач.
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