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Сегодня, 21:45

Врач рассказала, когда и как часто нужно сдавать общий анализ крови

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Наталья Перова
Врач-аллерголог, иммунолог, гирудотерапевт
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Анализ крови.
Фото Freepik/stefamerpik

Врач-иммунолог Наталья Перова рассказала «СЭ», когда и как часто нужно сдавать общий анализ крови. «Общий анализ крови может рассказать о многом. Например, есть ли в организме воспалительные процессы, паразиты или аллергии. Он также выявит дефициты витаминов и наличие анемии», — пояснила специалист.

По словам Натальи Перовой, сдавать общий анализ крови нужно ежегодно при диспансеризации, при любом заболевании, а также перед госпитализацией в медицинское учреждение. «Детям общий анализ крови обязателен перед вакцинацией», — подытожила врач.

Ранее мы рассказывали, чем опасна анемия.

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