Врач рассказала, какое заболевание может стать лидером по показателю смертности

Сейчас на первом месте по смертности сердечно-сосудистые заболевания. Однако вскоре ситуация может измениться. О том, какой болезни стоит опасаться сильнее всего, рассказала РИА Новости доктор медицинских наук и хирург Майра Калеффи.

По ее словам, рак уже входит в число ведущих причин смерти во всем мире, а к 2030 году, он может превзойти по уровню смертности и сердечно-сосудистые заболевания.

«Во многих странах борьбе с раком по-прежнему не уделяется необходимого политического и финансового внимания. В конечном итоге это усугубляет проблему в долгосрочной перспективе», — объяснила врач.

Калеффи также отметила, что снизить смертность может помочь ранняя диагностика и структурированная система лечения, которая уже практикуется во многих странах.