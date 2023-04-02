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Сегодня, 16:45

Врач рассказала, каким должно быть меню при подагре

Ольга Стрельникова
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Колени пожилого человека.
Фото Freepik/rawpixel-com

Заведующая ревматологическим центром поликлиники СКАЛ краевой клинической больницы № 2 министерства здравоохранения Краснодарского края, врач-ревматолог, кандидат медицинских наук Наталья Белозерова в беседе с изданием «Кубанские новости» рассказала, каким должно быть питание при подагре. Это заболевание связано с нарушением обмена веществ и приводит к увеличению содержания в крови мочевой кислоты, отложению ее кристаллов в тканях и развитию воспаления в суставах. «Кристаллы мочевой кислоты чаще всего откладываются в полости суставов, но выявляются также в различных тканях: почках, сердце, сосудах, желудке, кишечнике и даже в глазах, что ведет к развитию воспаления», — предупредила специалист.

Наталья Белозерова порекомендовала питаться дробно, небольшими порциями, не переедать, особенно на ночь, исключить продукты, содержащие большое количество пуринов, обилие соли и жиров. При подагре необходимо обильное, преимущественно щелочное питье. Можно включать в меню все виды рыбы, кроме копченой и соленой, молочные продукты с низким содержанием жира, нежирное отварное мясо два раза в неделю (индейка, курица, кролик), хлеб из муки грубого помола, зерновые хлопья, каши, макаронные изделия из твердых сортов пшеницы, рис, овощные супы, йогуртовые заправки для салатов, растительное масло, орехи в умеренном количестве, фрукты и овощи.

Ранее мы рассказывали, как нужно питаться при диабете.

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Советы и рекомендации
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