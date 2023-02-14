Врач рассказала, какие действия помогут восстановить печень

Врач-гастроэнтеролог Валерия Ломова рассказала, какие действия помогут восстановить печень.

«Злоупотребление алкоголем грозит развитием стеатоза, цирроза печени, развитием кардиомиопатии и даже онкологических заболеваний, в частности рака печени. На начальных стадиях поражения печени, стадия стеатоза, можно быстро вернуть нормальное состояние печени», — цитирует Life.ru Ломову.

В первую очередь врач рекомендовала отказаться от приема алкоголя, снизить вес при необходимости и пересмотреть рацион питания. Если печень уже серьезно поражена и возник фиброз, нужно обратиться к врачу.

По словам медика, важным моментом в вопросе восстановления печени является и питание, которое должно быть разнообразным и сбалансированным. Калорийность рациона должна составлять не менее двух тысяч килокалорий в сутки. Также врач рекомендовала ограничить употребление соли, консервированных продуктов, колбас, жирной, острой и жареной пищи.

Ломова сообщила, что организму в борьбе за здоровую печень и правильный питьевой режим. Медик напомнила, что в настоящее время на рынке представлено большое разнообразие лекарственных препаратов, способных помочь в восстановлении печени. Заключительным этапом на пути к здоровой печени будет физическая активность.