Врач рассказала, как защититься от болезни Лайма

Врач общей практики, гастроэнтеролог Елена Павлова эксклюзивно для «СЭ» рассказала, как защититься от болезни Лайма. Это заболевание называют клещевым боррелиозом. Заражение происходит через зараженную бактерией рода Borrelia слюну иксодового клеща, который обитает в траве и кустарниках на высоте 70 см. Главная проблема — болезнь часто проявляется смазанно: в первые 30 дней после укуса может отсутствовать характерная стадия эритемы — красное кольцевидное пятно с бледным центром. Это затрудняет диагностику, поскольку симптомы (лихорадка, головная боль, увеличение лимфоузлов) могут быть связаны с другими заболеваниями.

«Со временем могут возникнуть более серьезные проблемы: поражения нервной системы (паралич лицевого нерва и серозный менингит), боли в суставах и нарушения сердечного ритма. Спустя годы могут развиваться хронические состояния, такие как артрит и нейроборрелиоз, который может привести к энцефалиту и проблемам с координацией», — отметила эксперт.

Если не лечить заболевание, возможны необратимые изменения в суставах, сердце и нервной системе. При этом одобренной для людей вакцины против болезни Лайма нет. Поэтому врач советует соблюдать меры предосторожности во время прогулок по естественным территориям:

Носить светлую одежду, чтобы легче заметить клещей.

Выбирать вещи с длинными рукавами, а брюки заправлять в носки, чтобы минимизировать доступ клещей к коже.

Обрабатывать одежду репеллентами с содержанием ДЭТА, пикарридина или эфирных масел (например, гвоздики, эвкалипта, лаванды).

Осматривать тело сразу после прогулки, особенно области подмышек, пах и волосистую часть головы. Не забывать проверять и домашних животных.

«Если вы нашли клеща, важно правильно его удалить. Лучше всего обратиться в медицинское учреждение. Но если вы решили удалить клеща сами, отнесите его на исследование в лабораторию в течение 24 часов, чтобы проверить на наличие боррелий. При положительном результате необходима экстренная профилактика антибиотиками в течение первых 72 часов. Даже если у вас нет симптомов, через 2-3 недели обязательно сдайте кровь на наличие антител к боррелиям (IgM и IgG). Если вы заметили первые признаки болезни (эритему, лихорадку или боли в суставах), срочно обратитесь к инфекционисту», — подытожила Павлова.