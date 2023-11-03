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Сегодня, 23:05

Врач рассказала, как выбрать зубную пасту

Мария Маковей
Автор
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Женщина наносит на щетку зубную пасту
Фото Jacob Wackerhausen/istockphoto.com

Стоматолог Виктория Шатаева считает, что зубная паста совершенно бесполезна, если человек не умеет правильно чистить зубы. Об этом она рассказала в беседе с «СЭ».

По словам эксперта, многие из нас выбирают мятные пасты, да такие, чтоб глаза слезились. Однако у гигиенических средств есть «подводные камни» — ментоловые отдушки.

«Ментол щиплет язык, и человек быстрее заканчивает из-за этого чистку, не понимая, что на самом деле еще не дочистил зубы как положено. И тогда ощущение свежести наступает не от самой процедуры, а от ментоловой отдушки», — поясняет врач.

Кроме того, некоторые стоматологи и вовсе не рекомендуют на ежедневной основе пользоваться зубной пастой.

«Если человеку хочется испытать ощущение чистоты и свежести, то для начала необходимо тщательно почистить зубы без пасты, а во второй раз — положить на щетку маленькую горошинку зубной пасты и повторить процесс», — порекомендовала Виктория.

Ранее стоматолог объяснила, почему возникает чувствительность зубов.

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