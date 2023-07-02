Врач рассказала, как усилить выработку коллагена в коже

Врач-дерматовенеролог, преподаватель медицинского факультета Университета «Синергия» Софья Хаустова рассказала «СЭ», как усилить выработку коллагена. Он обеспечивает эластичность кожи, ногтей и сосудов, прочность костей и суставов. «Принимайте рецептурные ретиноиды. Используйте их на ночь. Фактически это «родственники» витамина А. Они стимулируют выработку коллагена в коже, сохраняя ее здоровой, и предотвращая морщины», — пояснила специалист.

Как отметила Софья Хаустова, ретиноиды всегда назначаются в безопасном минимуме, не превышающем половины дозы. «При необходимости дозировка впоследствии увеличивается. В любом случае, перед употреблением необходимо проконсультироваться со специалистом», — резюмировала врач.

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