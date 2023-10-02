Врач рассказала, как справиться с барической депрессией

Врач Мария Беляева рассказала, кто из людей подвержен метеозависимости. По ее словам, она возникает из-за невозможности адаптации вегетативной нервной системы человека к изменениям окружающей среды. Ранее синоптики предупредили, что в октябре и ноябре у метеозависимых может наблюдаться барическая депрессия.

«Чаще это состояние возникает у людей с заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной систем, снижением иммунитета, нарушением обмена веществ», — приводит слова эксперта портал «Подмосковье сегодня».

Врач рекомендует избегать стрессов и больше двигаться, чтобы чувствовать себя хорошо. Также можно употреблять чаи из трав и небольшие дозы темного шоколада или черного кофе.

Ранее эксперт назвала все способы борьбы с метеозависимостью.