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Сегодня, 14:15

Врач рассказала, как сон влияет на сжигание жира

Мария Маковей
Автор
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Девушка спит в теплой кровати
Фото millann/istockphoto.com

В интервью телеканалу «Москва 24» терапевт, диетолог Маргарита Королева рассказала о взаимосвязи сна и похудения. Она считает, что полноценный и качественный сон напрямую влияет на здоровье тела.

Диетолог объяснила, что недосып ведет к увеличению веса из-за повышения уровня кортизола — гормона стресса.

«Так как человек не отдыхает ночью и уровень стрессовых гормонов достаточно высок, у него появляется потребность в дополнительном количестве энергии, которую можно получить из пищи. Он будет есть часто и много и набирать в весе», — объяснила эксперт.

Врач утверждает, чтобы быть в хорошей форме, необходимо высыпаться.

«Во время сна восстанавливаются очень многие функции организма. Идет не только процесс снижения веса и сжигания жира, но и синтез мышечной массы, детокс клеток мозга», — заключила специалист.

Ранее врач рассказал, сколько можно спать днем.

Медицина
Польза и вред
Советы и рекомендации
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