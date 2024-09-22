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Врач рассказала, как предотвратить тромбоз во время беременности
Здоровье

Сегодня, 11:45

1 мин.

Врач рассказала, как предотвратить тромбоз во время беременности

Мария Задорожная
Автор
Беременная девушка
Фото StockPlanets/istockphoto.com
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Руководитель акушерской обсервационной клиники Екатерина Ефимкова в беседе с АиФ заявила, что гормональные изменения во время беременности повышают риск образования тромбов. Поэтому некоторым женщинам необходимо с разрешения врача принимать разжижающие кровь препараты.

Доктор отметила, что если у женщины были проблемы со свертываемостью крови до зачатия, необходимо еще тщательнее следить за густотой крови в период вынашивания ребенка. По словам врача, одним из основных средств для разжижения крови во врачебной практике считается аспирин, где основное вещество — ацетилсалициловая кислота.

«В дозе от 80 до 200 мг ацетилсалициловая кислота обладает противовоспалительным и антитромботическим эффектами, а в дозе 500 мг — обезболивающим и жаропонижающим. Именно в дозировке 500 мг это лекарственное средство применяется для снижения температуры тела», — отметила медик.

Однако применять аспирин без назначения врача нельзя, возможны побочные реакции. Кроме того, он противопоказан беременным в первые 3 месяца и после 36-й недели беременности, предупредила Ефимкова.

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