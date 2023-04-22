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Сегодня, 17:20

Врач рассказала, как понять, что у ребенка проблемы с иммунитетом

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Наталья Перова
Врач-аллерголог, иммунолог, гирудотерапевт
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Ребенок болеет.
Фото Freepik/user18526052

Врач аллерголог, иммунолог Наталья Перова рассказала «СЭ», как объективно оценить часто ли болеет ваш ребенок и все ли у него в порядке с иммунитетом. «При первичном иммунодефиците, сокращенно ПИД, иммунитет от рождения не может выполнять свои функции. Заразиться им нельзя. Однако проявиться он может и после 20 лет жизни», — пояснила специалист.

К симптомам первичного иммунодефицита, по словам Натальи Перовой, относятся восемь и более гнойных отитов в год, два и более тяжелых синусита в год, две или более пневмонии в год, прием антибиотиков в течении двух месяцев без эффекта, нарушение переваривания в период грудного вскармливания, постоянно повторяющиеся гнойные абсцессы кожи и мягких тканей, тяжелые инфекции, вызванные атипичными микроорганизмами, а также осложнения после вакцинации ослабленными вакцинами. «При наличии двух и более симптомов необходимо обратиться к врачу. Первичный иммунодефицит имеет множество форм: от самых легких до тяжелейших. Но при своевременном обследовании и лечении ежемесячными внутривенными или подкожными вливаниями ребенок сможет жить полноценной жизнью», — резюмировала иммунолог.

Ранее мы рассказывали, как правильно выбрать детского врача.

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Дети
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