Врач рассказала, как подготовиться к беременности после 35-40 лет

Врач интегративной медицины, акушер-гинеколог Татьяна Симонова эксклюзивно для «СЭ» рассказала, что, планируя беременность после 35-40, важно вести здоровый образ жизни, наблюдать за организмом, проходить ежегодную диспансеризацию, сдавать анализы мочи и крови, а также регулярно посещать гинеколога.

По словам специалиста, важно планировать беременность — заранее проверить дефициты микроэлементов, баланс гормонов и восполнить недостатки. Проверить организм на дефициты нутриентов и дисбаланс гормонов следует и мужчине. Ему также будет необходимо отказаться от вредных привычек на время планирования зачатия.

Что происходит с женским организмом после 35 лет и, до какого возраста нужно обязательно родить, читайте в полной версии материала в «СЭ».