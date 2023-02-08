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Сегодня, 10:30

Врач рассказала, как подготовиться к беременности после 35-40 лет

Ольга Стрельникова
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Фото senivpetro/Freepik

Врач интегративной медицины, акушер-гинеколог Татьяна Симонова эксклюзивно для «СЭ» рассказала, что, планируя беременность после 35-40, важно вести здоровый образ жизни, наблюдать за организмом, проходить ежегодную диспансеризацию, сдавать анализы мочи и крови, а также регулярно посещать гинеколога.

По словам специалиста, важно планировать беременность — заранее проверить дефициты микроэлементов, баланс гормонов и восполнить недостатки. Проверить организм на дефициты нутриентов и дисбаланс гормонов следует и мужчине. Ему также будет необходимо отказаться от вредных привычек на время планирования зачатия.

Что происходит с женским организмом после 35 лет и, до какого возраста нужно обязательно родить, читайте в полной версии материала в «СЭ».

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Здоровье
Советы и рекомендации
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