Врач рассказала, как бороться с осенними вирусами

Осень всегда считалась сезоном распространения респираторных инфекций. Последние годы ситуация усложняется COVID-19, который с каждым годом мутирует. Врач общей практики Ирина Дворкина рассказала «СЭ», как противостоять осенним эпидемиям.

По словам эксперта, в этом году эпидемиологическая ситуация в стране непростая из-за пандемии коронавируса. COVID-19 вместе другими вирусными инфекциями представляет серьезную угрозу для системы здравоохранения. Чтобы минимизировать распространение инфекций, необходимо постоянно мониторить эпидобстановку и больше внимания уделять профилактиктическим мероприятиям среди населения.

«По нескольким причинам изменение климата способствует распространению респираторных заболеваний осенью. Чтобы противодействовать осенним эпидемиям и повысить иммунитет людей, государство усилило ежегодные кампании по вакцинации», — рассказывает специалист.

Ирина Дворкина советует соблюдать профилактические меры и вакцинироваться.