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25 октября, 21:45

Врач рассказала, как бороться с осенними вирусами

Мария Маковей
Автор
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Фото iStock/Martinns

Осень всегда считалась сезоном распространения респираторных инфекций. Последние годы ситуация усложняется COVID-19, который с каждым годом мутирует. Врач общей практики Ирина Дворкина рассказала «СЭ», как противостоять осенним эпидемиям.

По словам эксперта, в этом году эпидемиологическая ситуация в стране непростая из-за пандемии коронавируса. COVID-19 вместе другими вирусными инфекциями представляет серьезную угрозу для системы здравоохранения. Чтобы минимизировать распространение инфекций, необходимо постоянно мониторить эпидобстановку и больше внимания уделять профилактиктическим мероприятиям среди населения.

«По нескольким причинам изменение климата способствует распространению респираторных заболеваний осенью. Чтобы противодействовать осенним эпидемиям и повысить иммунитет людей, государство усилило ежегодные кампании по вакцинации», — рассказывает специалист.

Ирина Дворкина советует соблюдать профилактические меры и вакцинироваться.

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