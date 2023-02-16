Врач рассказала, к чему может привести нехватка воды в организме пожилых людей

Врач-терапевт Татьяна Романенко в беседе с изданием «Москва-24» рассказала, что недостаток воды в организме пожилых людей может стать причиной слабости, вялости и головных болей. «У пожилых в силу их возраста, наличия хронических заболеваний, дефицита белка, нарушения обмена веществ, снижения активности иммунной системы все эти последствия будут более выраженными, то есть они быстрее ощутят нехватку жидкости», — предупредила специалист.

Недостаток воды повлияет на состояние всего организма пожилого человека — ухудшится самочувствие, возникнут различные недомогания. Сосуды в этом возрасте менее эластичны, из-за чего перераспределение крови не происходит должным образом, быстрее начинает страдать головной мозг.

Предотвратить неприятные последствия можно, если ежедневно употреблять достаточное количество воды. По словам Татьяны Романенко, оно определяется из расчета 20-30 миллилитров на килограмм веса. «Но опять-таки все индивидуально. Если это жаркое время года и человек активно потеет, то мы увеличиваем количество потребляемой жидкости», — пояснила врач. Если у пожилого человека присутствуют какие-то заболевания, следует проконсультироваться с врачом — он определит необходимое количество воды, заключила Татьяна Романенко.

Ранее мы рассказывали о том, что произойдет с организмом, если каждое утро выпивать стакан воды.