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Сегодня, 12:05

Врач рассказала из-за чего ухудшается память

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Светлана Павличенко
Терапевт, фармаколог, кандидат медицинских наук
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Мозг и пазлы.
Фото Freepik/atlascompany

Кардиолог, диетолог-терапевт, кандидат медицинских наук Светлана Павличенко рассказала «СЭ», что проблемы с памятью могут возникнуть из-за хронического стресса, а также при нарушении режима сна. «Однако, если случаи забывчивости возникают достаточно часто и беспокоят вас, обязательно обратитесь к специалисту», — порекомендовала она.

Чтобы определить причину ухудшения памяти, проводятся специальные нейропсихологические исследования. По словам Светланы Павличенко, оно может быть следствием развивающейся деменции. При этом возникает хроническая забывчивости, вплоть до того, что человек не помнит названия мест, путает имена, не может вспомнить, где оставил ключи и телефон, повторяет одно и то же по нескольку раз.

Ранее мы рассказывали, как развить память.

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Медицина
Советы и рекомендации
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